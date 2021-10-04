В Роспотребнадзоре рассказали об отличии коронавируса от гриппа

Представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал, что отличить коронавирус от других ОРВИ при легком течении практически невозможно в период сезонного гриппа.

По его словам, COVID-19 не имеет каких-либо характерных симптомов, которые можно выделить только при заболевании данным вирусом. Несмотря на это, эксперт уточнил, что при возникновении любого заболевания очень важно начать своевременное лечение. Например, в течение двоих суток после того, как человек почувствовал недомогание, необходимо принять противовирусные препараты. Также одним из важных шагов является проведение ПЦР-теста.

Помимо этого, Горелов напомнил, что все еще сохраняется необходимость ношения масок в общественных местах, а также соблюдения социальной дистанции. При первых признаках болезни врач советует оставаться дома и дожидаться приезда врача.

Ранее главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что количество вакцинированных от коронавирусной инфекции в Москве и России в целом пока недостаточно для спокойного прохождения осеннего сезона.