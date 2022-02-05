В Роспотребнадзоре разъяснили новые правила закрытия больничного после COVID-19

В Роспотребнадзоре разъяснили правила, по которым больничный лист теперь будет закрываться через семь дней в случае, если человек сообщает врачу об исчезновении симптомов, пишет РЕН ТВ.

Еще одним условием для закрытия больничного является отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Если пациент сообщает, что симптомы остались, то больничный дистанционно продлевается еще на неделю. На данный момент открыть больничный можно удаленно, позвонив врачу и описав симптомы.

По данным «Пятого канала», Роспотребнадзор также разрешил сдавать повторный тест на коронавирус через три дня после положительного результата. В случае отрицательного показателя можно будет вернуться к работе или учебе.

Ранее врач-педиатр Анна Левадная назвала наиболее опасные симптомы заражения омикрон-штаммом у детей. Она отметила, что срочного обращения к врачу требует появление у ребенка признаков дыхательной и сердечной недостаточности.