В России появился первый арендный дом

По данным портала ЦИАН на 28 июля 2021 года, покупка квартиры в этом жилом комплексе стартует от шести миллионов за однокомнатные апартаменты в 21 квадратный метр и доходит до 24 миллионов за двухкомнатную квартиру площадью 72 квадратных метра. Сдача жилья в аренду начинается от 35 тысяч за однокомнатную квартиру и доходит до 75 тысяч за двухкомнатную.

Ранее в Москве нашли самую дорогую квартиру, которая находится в Пресненском районе. Ее площадь равна 900 квадратным метрам, а стоимость оценивается в 2,69 миллиарда рублей. По состоянию на 15 мая 2021 года объекта не было на сайте агентства недвижимости — на тот момент на квартиру, вероятно, уже нашелся покупатель.

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