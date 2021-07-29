В России появился первый арендный дом
Первый арендный дом для студентов на 186 квартир появился на Амурской улице в Москве. Компания ДОМ.РФ передала здание НИУ ВШЭ (Высшей школе экономики). Об этом в среду, 28 июля, сообщили в пресс-службе компании.
Для аренды студентам выделили корпус в жилом комплексе «Level Амурская». В здании есть несколько видов квартир: как студии, так и однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные варианты. По словам гендиректора компании, данный проект позволит разместить большое число учеников вуза в квартирах с отделкой, мебелью и бытовой техникой. Он добавил, что такое сотрудничество может стать началом для развития новой модели расселения студентов на территории регионов.
По данным портала ЦИАН на 28 июля 2021 года, покупка квартиры в этом жилом комплексе стартует от шести миллионов за однокомнатные апартаменты в 21 квадратный метр и доходит до 24 миллионов за двухкомнатную квартиру площадью 72 квадратных метра. Сдача жилья в аренду начинается от 35 тысяч за однокомнатную квартиру и доходит до 75 тысяч за двухкомнатную.
Ранее в Москве нашли самую дорогую квартиру, которая находится в Пресненском районе. Ее площадь равна 900 квадратным метрам, а стоимость оценивается в 2,69 миллиарда рублей. По состоянию на 15 мая 2021 года объекта не было на сайте агентства недвижимости — на тот момент на квартиру, вероятно, уже нашелся покупатель.
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