В РПЦ рассказали о проблемах у устроившего взрыв в подмосковной гимназии

У бывшего ученика подмосковной православной гимназии Владислава Струженкова, устроившего взрыв в учебном заведении, имелись психологические проблемы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия.

По словам представителя РПЦ, подростка перевели в серпуховскую православную гимназию из обычной школы, так как у него не складывалось общение со сверстниками. «Я не знаю, травля это была или не травля, но отношения у него не совсем складывались в обычной общеобразовательной средней школе», — пояснил собеседник агентства.

Архиепископ подчеркнул, что в новой школе юноша не сталкивался с буллингом, и слухи об этом не имеют подтверждений. Он добавил, что слышал от настоятельницы монастыря, на территории которого расположена гимназия, что Струженков «беседовал и с учителями о ситуации, которая сложилась у него в семье на тот момент». Собеседник агентства подчеркнул, что это говорит о доверительной атмосфере, сложившейся в учебном заведении.

«Я думаю, что после того, как следственные органы разрешат информацию в полной мере рассказать родителям, самим детям, я думаю, что свет прольется на ту добрую и хорошую ситуацию, которая в гимназии существует», — заключил архиепископ.

13 декабря текущего года Струженков устроил самоподрыв на территории гимназии. Юноша пришел к зданию учебного заведения с бомбой, мачете и несколькими сумками.

После взрыва Струженкова госпитализировали с оторванными голенями, в результате ЧП пострадали более 10 человек. Когда подросток пришел в сознание, то рассказал, что давно хотел совершить массовое убийство.