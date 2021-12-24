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В руке трехлетней девочки в Новой Москве взорвалась горящая петарда
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
В руке трехлетней девочки в поселении Сосенское в Новой Москве взорвалась горящая петарда. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы 18+».
Уточняется, что девочка увидела подожженную петарду на дороге и подобрала. От взрыва она получила многочисленные раны и была госпитализирована.
В местном отделе по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту произошедшего.
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