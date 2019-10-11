В сеть утекли 75 тысяч кодов от московских подъездов

В сети появилась база с кодами замков и домофонов московских подъездов. Об этом пишет газета «Известия».

В реестре имеются более 75 тысяч записей. Благодаря нему значительно облегчилась работа спамеров и мошенников. При этом коды от замков и домофонов не относятся к персональным данным и не охраняются законом.

Специалисты по информационной безопасности предполагают, что база может быть «шпаргалкой» одной или нескольких компаний по доставке или крупных интернет-магазинов.

Всего в Москве около 40 тысяч жилых домов.