В сети обратили внимание на растяжку солдата на репетиции парада Победы

Один из участников репетиции парада Победы в подмосковном Алабино продемонстрировал свою гибкость. На опубликованные после мероприятия снимки обратили внимание журналисты «Московского комсомольца».

На одном из размещенных в сети кадров видно, как солдат выполняет упражнение с большой амплитудой — его нога поднимается выше головы.

«Военнослужащие демонстрировали чудеса растяжки», — прокомментировали в издании.

Первая совместная репетиция парада в честь Дня Победы состоялась в понедельник, 5 апреля. В ней приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц наземной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

3 апреля сообщалось, что на параде 9 Мая в честь годовщины Дня Победы, который пройдет на Красной площади, зрители увидят пять типов танков. На мероприятии должны быть задействованы танки Т-34-85, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата».

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