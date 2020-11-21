В сети показали карту метро Москвы времен Брежнева

В сети показалu карту московского метро 1976 года — времен, когда во главе ЦК КПСС находился Леонид Брежнев. Пост опубликовал пользователь Pikabu.

«Бабушка подарила карту метро, говорит: "Ты же в Москве бываешь, пригодится!"» — говорится в описании к снимку, на котором запечатлена карта 1976 года.

На схеме метро указаны семь линий — Кировско-Фрунзенская, Арбатско-Покровская, Горьковско-Замоскворецкая, Кольцевая, Калужско-Рижская, Филевская и Ждановско-Краснопресненская.

Общая протяженность линий метро — 164,6 километра.

Комментаторы заметили, что в настоящее время без мобильного приложения с картой метро уже нельзя обойтись. Другие отметили, что, несмотря строительство множества новых станций метро, столичная подземка очень удобная и простая для любых посетителей.

Пользователи портала также поделились картами метро их родных городов.

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