В сети показали новую пародию на зажиточную жизнь москвичей

Пользователь TikTok Жека Горюнов показал новые стороны зажиточной жизни москвичей глазами россиян из регионов во второй части пародийного ролика «Жизнь обычного москвича без прикрас». Юмористическое видео опубликовано в его аккаунте в соцсети.

«В московских банкоматах можно занять деньги из региональных бюджетов под три процента годовых, возвращать необязательно», — продолжает автор истории.

По словам блогера, москвичам выдают уникальные ключи от иномарок, расставленных по всему городу. Класс автомобиля зависит от того, как долго семья живет в столице.

«Если из-за пробок все же приходится спускаться в метро, то приезжие должны освободить вагон, а машинист — ехать в три раза быстрее», — фантазирует Горюнов. Он также рассказал, что плитку в Москве меняют, если житель столицы споткнулся на тротуаре. Неугодную плитку, по его словам, отправляют в Африку или Венесуэлу.

В первой части видео «Жизнь обычного москвича без прикрас» блогер предположил, что, по мнению жителей регионов, у всех москвичей есть отдельный кабинет на работе, и их зарплата составляет 500 тысяч рублей, если приходится работать до 15:00.

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