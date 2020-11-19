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В сети показали «вторую волну коронавируса» в Москве-реке
Кадр: @jilrock1
В сети появился ролик, на котором запечатлена надвигающаяся «вторая волна коронавируса» в Москве-реке. Видео опубликовал в своем Instagram-аккаунте фильммейкер Александр Иванов.
На кадрах двое мужчин стоят на набережной и смотрят на проплывающую мимо яхту. Затем они замечают в реке огромные фигуры коронавируса. Один из героев ролика напоминает о необходимости носить защитную маску.
В комментариях пользователи соцсети похвалили авторов ролика за креативность. «Наконец-то нормальная реклама появилась в тырнете», — написал один из них.
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