В сети появились объявления об услугах московских QR-курьеров

В Москве появилась новая профессия — QR-курьеры. Объявления о предоставлении подобных услуг появились на Авито.

Жители столицы, заявляя о наличии у них QR-кoдов и сертификатов о вакцинации, предлагают москвичам за ту или иную сумму доставить продукты домой, а также сопроводить детей в театры, кино, музеи и другие места, куда может пройти только человек, получивший прививку от коронавируса.

Цены на услуги особенных курьеров разнятся от 500 до нескольких тысяч рублей. Чаще всего объявления подают мужчины в возрасте около 30 лет.

Ранее мэр Москвы заявил о сохранении системы QR-кодов после ноябрьских праздников. По его словам, в музеи и театры после 8 ноября можно будет попасть только при предъявлении QR-кода.