В сети появилось видео массовой драки на подмосковном заводе
В сети появилось видео массовой драки на заводе «Экоокна» в подмосковном Бужаниново. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
На кадрах запечатлена потасовка между несколькими десятками человек. Увиденное озадачило сотрудников правопорядка. Чтобы выявить возможные причины конфликта, они опросили мастеров цеха, однако все свидетели заявили, что ничего не помнят. На данный момент удалось установить лишь то, что драка произошла около полутора лет назад.
Один из очевидцев озвучил предположительную версию произошедшего Telegram-каналу. По его словам, драка тогда началась из-за денег — якобы бригадиры одной национальности давали большую часть серой зарплаты своим землякам, а другим платили меньше.
Полиция продолжает проверку.
Ранее массовая драка произошла в одном из московских ресторанов. Один из гостей заведения повздорил с диджеем.