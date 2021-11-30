В сети появилось видео массовой драки на подмосковном заводе

Один из очевидцев озвучил предположительную версию произошедшего Telegram-каналу. По его словам, драка тогда началась из-за денег — якобы бригадиры одной национальности давали большую часть серой зарплаты своим землякам, а другим платили меньше.

Полиция продолжает проверку.

Ранее массовая драка произошла в одном из московских ресторанов. Один из гостей заведения повздорил с диджеем.