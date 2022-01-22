В сети составили список фильмов с атмосферой старой Москвы

Пользователи сети составили список фильмов, в которых можно прочувствовать атмосферу «старой Москвы». Своими любимыми кинолентами россияне поделились под постом с соответствующей просьбой в Facebook-группе «Москва — та!».

Большинство сошлось во мнении, что фильм режиссера Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», снятый в 1963 году, достоверно отображает дух столицы ушедшей эпохи. «Недавно мой десятилетний племянник Евгений стал смотреть, сам выбрал, "Я шагаю по Москве". Все места действия назвал! Я была поражена: ведь так все изменилось», — поделилась одна из пользовательниц.

Многие заявили, что в рейтинг стоит включить картины «Мне двадцать лет» или «Застава Ильича» и «Июльский дождь», снятые Марленом Хуциевым. Эти фильмы назвали очень «московскими», лиричными и поэтично отображающими дух города.

Кроме того, в список запомнившихся россиянам фильмов попали «Подкидыш», «Девушка без адреса», «Покровские ворота», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и «Три тополя на Плющихе». По мнению юзеров, в этих картинах можно увидеть атмосферные кадры столицы.

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