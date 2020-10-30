В сети сравнили Москву при Попове, Лужкове и Собянине

Пользователи сети сравнили Москву при бывших мэрах столицы Гаврииле Попове, Юрии Лужкове, а также при нынешнем градоначальнике Сергее Собянине. Соответствующий пост опубликовал пользователь Pikabu под ником Prostoilogin.

На кадрах, в частности, запечатлены улицы Москвы в 90-х годах и в 2020-м. Отмечается, что в 1991 году Манежная площадь была еще открыта для проезда. В 1998-1999 годах на зданиях на Тверской улице и Пушкинской площади заметно много рекламных вывесок, на современных снимках отсутствуют торговые палатки и рекламные баннеры.

Комментаторы отметили, что центр современной Москвы похож на европейскую столицу, а не на рынок, как это было ранее. Другие пользователи считают, что снос ларьков у метро был незаконным, и их владельцы вкладывали в них немало средств.

Некоторые комментаторы поделились, что испытали при просмотре фотографий приятное чувство — будто в комнате прибрались. Многие также написали, что Москва с новой плиткой на тротуарах выглядит красивее.

Первый мэр Москвы Гавриил Попов занимал должность с 1991 по 1992 годы, он ушел в отставку из-за перебоев в снабжении населения продовольственными товарами. После него градоначальником был назначен Юрий Лужков. Он покинул пост в 2010 году, его преемником стал Сергей Собянин, занимающий должность мэра по настоящее время.

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