В сети сравнили стили вождения в Москве и Петербурге

Пользователи сети сравнили стили вождения автомобиля в Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующее обсуждение развернулось на портале Pikabu.

Один из пользователей портала в своем посте рассказал, что недавно ему пришлось по работе приехать в Москву на машине и преодолеть почти полгорода. После этого он, по его словам, остался в приятном «культурном шоке» от московского стиля вождения, поскольку не заметил ни одного грубого нарушения правил дорожного движения за всю поездку.

«Никто не подрезает, никто на красный не выезжает. Я не увидел даже поворот не из той полосы! Все перестраиваются заранее и не лезут, как бараны! Это всегда так в Москве? Неужели это в Питере быдлота из всех дырок прет?» — поделился он.

В комментариях многие согласились, что подобные отличия действительно существуют. Некоторые юзеры предположили, что более аккуратная манера вождения москвичей связана с обилием камер, фиксирующих все нарушения ПДД на столичных дорогах. Другие же отметили, что, вероятно, в Петербург приезжает слишком много водителей из других регионов, которые не привыкли управлять автомобилем в условиях большого города.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!