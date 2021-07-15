В Шереметьево из-за дождя отказали паркоматы

В столичном аэропорту Шереметьево нельзя было попасть на парковку или выехать с нее. Картонные карточки, используемые в паркоматах, намокли от дождя и отказались работать. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Рядом с неработающими паркоматами собралась очередь из автомобилей.