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В Шереметьево из-за дождя отказали паркоматы
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
В столичном аэропорту Шереметьево нельзя было попасть на парковку или выехать с нее. Картонные карточки, используемые в паркоматах, намокли от дождя и отказались работать. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
Рядом с неработающими паркоматами собралась очередь из автомобилей.
Ранее сообщалось, что сильный ливень затопил летное поле в Шереметьево. Более десяти рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
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