В Шереметьево образовались очереди из желающих сдать тест на коронавирус

В московском аэропорту Шереметьево образовались очереди из желающих сдать экспресс-тесты на коронавирус, однако получить результаты быстро пассажиры не могут. Об этом сообщает во вторник, 9 февраля, «Москва 24».

Многие путешественники опоздали на рейсы, ожидая очереди на тестирование. Улететь они не смогли, поскольку для этого необходима справка об отсутствии коронавируса. Корреспондент телеканала пояснила, что для своевременного получения результатов надо закладывать минимум два часа дополнительного времени до вылета.

Ожидающие в очереди туристы рассказали, что уже сдавали тест заранее в Москве, однако «их он не устроил». В связи с этим тест пришлось повторить в аэропорту, заплатив за него второй раз.

Ранее в московском торговом центре Columbus образовалась огромная очередь из желающих сделать прививку от коронавируса. По словам сотрудников МФЦ, где проходит вакцинация, в очереди надо прождать до четырех часов.

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