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В аэропорту Шереметьево обрушился потолок
Фото: Telegram-канал «Московские новости»
Потолок обрушился в терминале С московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».
Детали произошедшего не сообщаются. Информации о пострадавших на данный момент нет.
В сентябре прошлого года вещи пассажиров в московском аэропорту Внуково оказались на полу из-за застрявшего на багажной ленте чемодана. Происшествие заснял на видео один из пассажиров. В пресс-службе аэропорта заявили, что оперативно отреагировали на случившееся и передали багаж владельцам.
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