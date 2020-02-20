В аэропорту Шереметьево обрушился потолок

Потолок обрушился в терминале С московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Детали произошедшего не сообщаются. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В сентябре прошлого года вещи пассажиров в московском аэропорту Внуково оказались на полу из-за застрявшего на багажной ленте чемодана. Происшествие заснял на видео один из пассажиров. В пресс-службе аэропорта заявили, что оперативно отреагировали на случившееся и передали багаж владельцам.

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