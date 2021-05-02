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В Шереметьево пассажир прорвался на досмотр без очереди, был пойман и попал на видео
Кадр: Mash / Telegram
Пассажир московского аэропорта Шереметьево попытался пройти предполетный досмотр без очереди и был пойман. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На размещенных в сети кадрах запечатлено, как неизвестный мужчина стремительно прорывается через металлоискатель, однако впоследствии его останавливают сотрудники службы безопасности — они валят его на пол и скручивают ему руки.
Обстоятельства случившегося выясняются.
31 марта сообщалось, что пассажир самолета, вылетавшего из Москвы в Томск, пригрозил устроить взрыв из-за просьбы бортпроводника надеть защитную маску.
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