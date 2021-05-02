В Шереметьево пассажир прорвался на досмотр без очереди, был пойман и попал на видео

Пассажир московского аэропорта Шереметьево попытался пройти предполетный досмотр без очереди и был пойман. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как неизвестный мужчина стремительно прорывается через металлоискатель, однако впоследствии его останавливают сотрудники службы безопасности — они валят его на пол и скручивают ему руки.

Обстоятельства случившегося выясняются.

31 марта сообщалось, что пассажир самолета, вылетавшего из Москвы в Томск, пригрозил устроить взрыв из-за просьбы бортпроводника надеть защитную маску.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!