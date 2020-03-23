В Склифе показали палату для зараженных коронавирусом
В НИИ имени Склифософского, где начался прием заболевших коронавирусной инфекцией и людей с подозрением на коронавирус, показали палату для пациентов. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.
Судя по кадрам, в палате есть холодильник, персональный компьютер и прибор для обеззараживания воздуха. Также у пациента имеются отдельные туалет и душевая, отмечается в публикации.
В столице для больных с коронавирусной инфекцией приспособлены семь корпусов больниц, заявил мэр Сергей Собянин. В случае необходимости власти подготовят для этого еще десять корпусов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на градоначальника.
В Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции приняты самые жесткие среди всех российских регионов ограничительные меры. В столице действует режим повышенной готовности, временно закрыты школы, ограничено проведение массовых мероприятий, людям старше 65 лет рекомендовано не покидать жилище.
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