В Склифе показали палату для зараженных коронавирусом

В НИИ имени Склифософского, где начался прием заболевших коронавирусной инфекцией и людей с подозрением на коронавирус, показали палату для пациентов. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Судя по кадрам, в палате есть холодильник, персональный компьютер и прибор для обеззараживания воздуха. Также у пациента имеются отдельные туалет и душевая, отмечается в публикации.