Сегодня в 15:26

В Склифе показали палату для зараженных коронавирусом

Новости /
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В НИИ имени Склифософского, где начался прием заболевших коронавирусной инфекцией и людей с подозрением на коронавирус, показали палату для пациентов. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Судя по кадрам, в палате есть холодильник, персональный компьютер и прибор для обеззараживания воздуха. Также у пациента имеются отдельные туалет и душевая, отмечается в публикации.

В столице для больных с коронавирусной инфекцией приспособлены семь корпусов больниц, заявил мэр Сергей Собянин. В случае необходимости власти подготовят для этого еще десять корпусов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на градоначальника.

В Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции приняты самые жесткие среди всех российских регионов ограничительные меры. В столице действует режим повышенной готовности, временно закрыты школы, ограничено проведение массовых мероприятий, людям старше 65 лет рекомендовано не покидать жилище.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
Редакция
RSS

Moslenta, 2020 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.