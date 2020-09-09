В споре Сердюкова с соседями из-за элитной террасы поставили точку

Дорогомиловский суд Москвы поставил точку в споре главы авиакластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова с соседями — семьей известных врачей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, иск ТСЖ «Молочный-6» под председательством Сердюкова к жильцам — хирургу Александру Тепляшину и его супруге — был отклонен, и семье топ-менеджера закрыли доступ к террасе элитного дома.

ТСЖ требовало разрешить допуск к квартире Тепляшина из-за протечек у соседей — сестры Сердюкова Галины Пузиковой. Последняя утверждала, что заказала специальную экспертизу, чтобы выявить причину протечек, и для этого ей необходимо попасть на террасу соседей. Представители жилищной инспекции и БТИ представили в суде заключение, согласно которому для проведения исследования такой доступ не нужен.

Ответчики пожаловались, что этот иск — очередная попытка соседей выжить их из апартаментов.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!