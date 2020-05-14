В «сталинке» на Фрунзенской набережной загорелись квартиры

Пожар произошел в многоэтажном доме на Фрунзенской набережной в Москве. Как сообщает издание Baza, эпицентр возгорания находится на пятом этаже здания.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на балконе пятого этажа «сталинки», затем он распространился на шестой и седьмой этажи.

Агентство «Москва» в своем Telegram-канале сообщило, что в результате пожара погиб один человек. Его тело нашли в одной из квартир.

Причина возгорания пока неизвестна.

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