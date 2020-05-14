Сегодня в 14:37
В «сталинке» на Фрунзенской набережной загорелись квартиры
Кадр: видео telegram-канал «Baza»
Пожар произошел в многоэтажном доме на Фрунзенской набережной в Москве. Как сообщает издание Baza, эпицентр возгорания находится на пятом этаже здания.
По предварительным данным, огонь вспыхнул на балконе пятого этажа «сталинки», затем он распространился на шестой и седьмой этажи.
Агентство «Москва» в своем Telegram-канале сообщило, что в результате пожара погиб один человек. Его тело нашли в одной из квартир.
Причина возгорания пока неизвестна.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!