Сегодня в 09:53
1 мин.
В столичном ТЦ мужчина украл духи и угрожал охраннику «гранатой»
Кадр: Telegram-канал "112"
В столичном торговом центре «Метрополис» 47-летний мужчина в воскресенье, 26 декабря, украл духи из магазина косметики и парфюмерии и угрожал охраннику «гранатой». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, злоумышленника отвели в досмотровое помещение, и при попытке обыска он достал предмет, похожий на боеприпас. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «112».
Людей из торгового комплекса сразу начали эвакуировать. «Выстрелов не было, было много криков», — приводит слова очевидцев Telegram-канал «МК: срочные новости».
Через несколько часов подозреваемого задержали на Башиловской улице. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее в московском метро задержали дебошира с «гранатой».