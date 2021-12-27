В столичном ТЦ мужчина украл духи и угрожал охраннику «гранатой»

В столичном торговом центре «Метрополис» 47-летний мужчина в воскресенье, 26 декабря, украл духи из магазина косметики и парфюмерии и угрожал охраннику «гранатой». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, злоумышленника отвели в досмотровое помещение, и при попытке обыска он достал предмет, похожий на боеприпас. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «112».