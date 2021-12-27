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В столичном ТЦ мужчина украл духи и угрожал охраннику «гранатой»

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В столичном ТЦ мужчина украл духи и угрожал охраннику «гранатой»
Кадр: Telegram-канал "112"

В столичном торговом центре «Метрополис» 47-летний мужчина в воскресенье, 26 декабря, украл духи из магазина косметики и парфюмерии и угрожал охраннику «гранатой». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, злоумышленника отвели в досмотровое помещение, и при попытке обыска он достал предмет, похожий на боеприпас. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «112».

Людей из торгового комплекса сразу начали эвакуировать. «Выстрелов не было, было много криков», — приводит слова очевидцев Telegram-канал «МК: срочные новости».

Через несколько часов подозреваемого задержали на Башиловской улице. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в московском метро задержали дебошира с «гранатой».

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