Сегодня в 17:42
В тоннеле московского метро произошло задымление
Кадр: Telegram-канал «Московские новости»
На станции «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии метро пассажиров высадили из вагона из-за задымления в тоннеле. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает Telegram-канал «Московские новости».
На кадрах видно поезд, из которого вышли пассажиры. О причинах задымления не сообщается, в настоящее время оно устранено.
В январе в Московской области в депо на железнодорожной станции Куровская Казанского направления разорвалась электричка. Видео произошедшего было опубликовано в сети. На кадрах две части электрички находятся на рельсах в нескольких метрах друг от друга.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!