В тоннеле московского метро произошло задымление

На станции «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии метро пассажиров высадили из вагона из-за задымления в тоннеле. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах видно поезд, из которого вышли пассажиры. О причинах задымления не сообщается, в настоящее время оно устранено.