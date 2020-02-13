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В тоннеле московского метро произошло задымление

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Кадр: Telegram-канал «Московские новости»

На станции «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии метро пассажиров высадили из вагона из-за задымления в тоннеле. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах видно поезд, из которого вышли пассажиры. О причинах задымления не сообщается, в настоящее время оно устранено.

В январе в Московской области в депо на железнодорожной станции Куровская Казанского направления разорвалась электричка. Видео произошедшего было опубликовано в сети. На кадрах две части электрички находятся на рельсах в нескольких метрах друг от друга.

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