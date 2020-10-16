Сегодня в 17:09
В торговом центре под Москвой произошел пожар
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»
В торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Москва 24».
«Охрана сработала очень быстро и оперативно. Всех вывели без паники и аккуратно», — рассказал очевидец.
Как пишет телеканал со ссылкой на МЧС, задымление произошло на втором и третьем этажах. Причиной стало возгорание воздухоотвода над мангалом в фуд-корте.
В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!