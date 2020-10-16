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В торговом центре под Москвой произошел пожар

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Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

В торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Москва 24».

«Охрана сработала очень быстро и оперативно. Всех вывели без паники и аккуратно», — рассказал очевидец.

Как пишет телеканал со ссылкой на МЧС, задымление произошло на втором и третьем этажах. Причиной стало возгорание воздухоотвода над мангалом в фуд-корте.

В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

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