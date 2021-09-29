В транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима

В столичном транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» в своем Telegram-канале.

Telegram-канал «Говорит и показывает Москва» сообщил со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова, что почти две тысячи контролеров информируют пассажиров о необходимости носить средства защиты.

Ранее о проверках в магазинах и кафе заявил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. Чиновник сообщил, что в столице не прекращался контроль за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей.

Немерюк также напомнил о штрафах и санкциях, которые ожидают учреждения, нарушающие санитарно-эпидемиологические требования.

После этого стало известно, что торговому центру «Атриум» грозит закрытие до 90 суток из-за несоблюдения масочного режима сотрудниками и покупателями.