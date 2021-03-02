В туалете московского Burger King нашли тело мужчины

В центре Москвы, в туалете одного из ресторанов сети быстрого питания Burger King нашли тело мужчины. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, 33-летний россиянин родом из Марий Эл. Его заметили без признаков жизни в Burger King, расположенном на улице Красная Пресня еще вечером в понедельник, 1 марта.

На место происшествия были вызваны медики, по приезде констатировавшие смерть. У мужчины зафиксированы повреждения лица, которые, как считают полицейские, он мог получить из-за падения. По предварительной версии, он погиб из-за неожиданно оторвавшегося тромба.

В настоящее время тело находится в морге. Более точный диагноз поставят после вскрытия. Полицейские также выясняют обстоятельства произошедшего.

В феврале стало известно, что в раздевалке московского театра имени Чехова, расположенного в Камергерском переулке, охранник нашел мертвого мужчину. В правоохранительных органах отметили, что тело находилось в сидячем положении.

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