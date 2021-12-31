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В туалете парка Горького в Москве нашли мертвую девушку

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В туалете парка Горького в Москве нашли мертвую девушку
Фото: Wikipedia

В туалете парка Горького в Москве сотрудники охраны нашли мертвой молодую женщину. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, тело женщины с резаной раной шеи обнаружили в общественной уборной на территории «Нескучного сада». Рядом с потерпевшей обнаружили нож.

На вид погибшей около 25-30 лет. По факту смерти молодой женщины проводится проверка.

Ранее трупы двух человек в странной позе обнаружены в квартире в подмосковных Люберцах.

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