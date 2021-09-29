В вагоне МЦК обнаружили паспорт на имя Штирлица

В вагоне электрички МЦК, следующей до станции «Локомотив», обнаружили рюкзак с документами на имя Локи Лодурсона фон Штирлица. Об инциденте сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Никогда еще фон Штирлиц не был так близок к провалу», — пошутила администрация сообщества. Вслед за постом о пропаже Telegram-канал опубликовал фото мужчины.

Кроме паспорта в сумке лежали влажные салфетки, бинт, зарядное устройство и медицинская маска — авторы поста с юмором назвали их «типичным шпионским набором». Вещи Штирлица передали в дежурную часть полиции. На данный момент неизвестно, приходил ли за ними хозяин.

Ранее 45-летний россиянин по имени Алексей сменил имя и стал Люцифером по документам. Мужчина заявил, что в переводе с латинского языка это означает «несущий свет». После этого Люцифер подал в столичный суд на РПЦ и заявил, что церковь «порочит его имя».