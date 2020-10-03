В высотке на Котельнической набережной в Москве произошел пожар

В высотном здании на Котельнической набережной в Москве произошел пожар. По предварительным данным, в одной из квартир на верхних этажах строения загорелся шкаф, сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент огонь уже потушен. К ликвидации возгорания привлекли 30 машин спецтехники и 100 человек личного состава МЧС.

Очевидцы сняли на камеру, как из окна здания валит плотный белый дым.

Ранее сообщалось, что на съемках фильма об Отечественной войне 1812 года в Красногорске загорелись декорации на площади 800 квадратных метров. Все они были уничтожены огнем.

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