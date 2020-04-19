В закрытой на карантин московской школе задержали 32-летнего геймера

Правоохранительные органы задержали 32-летнего москвича, проникшего ночью в закрытую на карантин школу. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в пресс-службе главного управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Москве.

По предварительным данным, мужчина просто хотел поиграть в компьютер, из-за чего ночью решил залезть в школьный класс. Однако в коридорах учебного заведения установлены датчики движения, которые как раз и зафиксировали проникновение неизвестного.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии вскоре после сигнала приехали на место происшествия в район Преображенское. Во время осмотра школы они заметили, что сломана входная дверь. Затем они нашли и задержали геймера, который в тот момент находился в классе и играл в сетевое приложение.

17 апреля также сообщалось, что бездомного мужчину за нарушение режима самоизоляции оштрафовали на сумму в размере четырех тысяч рублей. «На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема и мне надо арендовать себе жилье», — пояснил он.

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