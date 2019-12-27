В «Зарядье» завезли искусственный снег

В московский парк «Зарядье» завезли искусственный снег, обустроив площадку для игры в снежки на территории ярмарки «Снегосад». Об этом 27 декабря написал в своем Telegram-канале директор парка Иван Демидов.

«У нас первый и постоянный СУГРОБ в Москве!» — отметил он, добавив, что «Зарядье» таким образом старается помочь природе.