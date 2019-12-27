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В «Зарядье» завезли искусственный снег
В московский парк «Зарядье» завезли искусственный снег, обустроив площадку для игры в снежки на территории ярмарки «Снегосад». Об этом 27 декабря написал в своем Telegram-канале директор парка Иван Демидов.
«У нас первый и постоянный СУГРОБ в Москве!» — отметил он, добавив, что «Зарядье» таким образом старается помочь природе.
Ранее 27 декабря главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве в новогодние праздники будет не по сезону теплая погода. Однако в первые 10 дней января все-таки ожидаются осадки, в том числе временами будет идти снег.
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