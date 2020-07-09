В затопленной Рузе появились мародеры

В подмосковной Рузе, затопленной из-за ливней, появились мародеры. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали местные жители в четверг, 9 июля.

Один из собеседников газеты отметил, что оставил в своем кирпичном доме двух собак, так как не смог забрать их с собой в квартиру во время затопления. Утром 9 июля мужчина вернулся, чтобы покормить домашних животных, и заметил, как во дворе у соседей неизвестные пытались снять дверь с петель. Житель Рузы уточнил, что в это время сами жильцы находились дома.

«Хоть бы документы смотрели у всех, кто сюда сейчас прет, а то мародеры уже средь бела дня орудуют. Та компания под шумок убежала. Но, думаю, желающих поживиться будет еще предостаточно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в городском округе Руза из-за дождей поднялся уровень воды в реке Городянка, в результате чего прорвало дамбу. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Подтопленными оказались 29 приусадебных участков с 29 частными домами. Еще два дома снесло потоками.

Согласно информации МЧС, главной причиной чрезвычайного происшествия стали работы по прокладке обводного канала. Искусственную насыпь размыло, из-за чего вода попала в жилой сектор.

Отмечается, что сейчас угрозы дальнейшего затопления нет, никто из местных жителей не пострадал. Эвакуированы 52 человека, в том числе семеро детей. Создан штаб по ликвидации последствий подтопления.

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