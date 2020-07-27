В женском СИЗО Москвы объявили тревогу

В здании женского следственного изолятора №6 (СИЗО-6) на Шоссейной улице Москвы произошел пожар, руководство объявило тревогу. Об этом в понедельник, 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Причина происшествия не сообщается, слышны звуки сирен в коридорах СИЗО. О пожаре стало известно, когда Мосгорсуд рассматривал жалобу на арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич, арестованной за аферу на 50 миллионов рублей. Она принимала участие в заседании при помощи видеосвязи, находясь в СИЗО-6.

Как сообщает агентство, участники процесса неоднократно отвлекались на звуки сирены и ругань между сотрудниками изолятора.

По данным РЕН ТВ, возгоранию присвоен второй ранг сложности, однако информации о пострадавших нет. При этом очевидцы происшествия отмечают, что с территории СИЗО-6 слышны крики о помощи.

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