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Взрыв газа произошел в жилом доме под Москвой
Фото: : Александра Викулова / Коммерсантъ
В пятиэтажном жилом доме в подмосковном Видном прогремел взрыв. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Собеседник издания уточнил, что речь идет о взрыве газа.
Известно, что прибывшие на место врачи осмотрели пятерых детей и троих взрослых. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее в квартире на востоке Москвы взорвалось самодельное устройство, оторвавшее палец мужчине.