Взрыв газа произошел в жилом доме под Москвой

В пятиэтажном жилом доме в подмосковном Видном прогремел взрыв. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник издания уточнил, что речь идет о взрыве газа.

Известно, что прибывшие на место врачи осмотрели пятерых детей и троих взрослых. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в квартире на востоке Москвы взорвалось самодельное устройство, оторвавшее палец мужчине.