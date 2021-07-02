В жилом доме в центре Москвы прогремел взрыв

В одном из жилых домов в центре Москвы прогремел взрыв. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его информации, инцидент произошел на Качалинской улице в Таганском районе у станции метро «Пролетарская». На место прибыли пожарные, машины скорой помощи и Мосгаза.

Как уточняет Telegam-канал «112», в здании нарушено остекление, открытого горения нет. В настоящее время идет эвакуация.

Telegram-канал «360» уточнил, что взорвались три газовых баллончика для заправки зажигалок. По предварительным данным, в результате случившегося пострадавших нет.

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