Певец Валерий Меладзе попросил московских врачей пустить его в «красную зону» больниц, где лечат пациентов, заразившихся коронавирусом. Соответствующее обращение опубликовано в Instagram артиста.

Меладзе рассказал, что хочет морально или каким-то другим способом поддержать врачей и пациентов. Артист заверил, что это не пиар-акция. В подписи к видео он указал, что ему не нужно доказывать, что он умеет «отвечать за свои слова».

Ранее певец оказался в центре скандала после того, как он призвал артистов к бойкоту новогодних шоу. Так он надеется привлечь внимание властей и граждан к проблемам музыкантов, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. Позднее Меладзе отказался от своей идеи, посчитав, что она не будет пользоваться поддержкой среди артистов.

В Москве за последние сутки выявили 6360 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в городе достигло 516 574. За все время в столице вылечились 371 857 пациентов, из них 4244 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 7859 человек, также известно о 72 скончавшихся за последние сутки.

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