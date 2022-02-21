Коллега Валерия Николаева призвала навсегда лишить актера водительских прав

Актера Валерия Николаева призвали навсегда лишить водительских прав из-за пьянства. С таким заявлением выступила его коллега, актриса Татьяна Васильева в программе «Звезды сошлись».

Васильева вспомнила, как ей работалось с Николаевым. По ее словам, он не раз засыпал во время репетиций и таким образом их срывал. «Один раз пришел и сказал, что ему нехорошо. Дали ему пакетик чая, он положил его в рот и начал сосать. На полном серьезе, без шуток! После этого сказал, что ему стало легче», ― поделилась актриса.

Васильева с удивлением высказалась о том, как гимнастка Эльмира Земскова могла выйти замуж за Николаева и родить ему ребенка. «Она что не знала, с кем связалась, кто перед ней? Понятно же, что сильно пьющий, столько раз его ловили, а он все ездит на машине… Почему его не лишить прав навсегда? Он же собьет людей!» — эмоционально высказалась актриса. Другие гости шоу заметили, что прав актера лишали, но он продолжает ездить без них.

Ранее сообщалось, что 56-летний Николаев начал гавкать и раздеваться в спецприемнике.