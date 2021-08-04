Валерия Гай Германика вспомнила любимые места московской молодежи в 90-х

Гай Германика призналась, что сейчас живет под Москвой — в Истре, и в самом городе почти не бывает, называя его «джунглями». Она отметила, что раньше жила на Большой Дмитровке и ей нравится именно старый дореволюционный фонд. «Открываю "Википедию" и читаю, что в моем доме жили всякие известные люди, а около гулял Пушкин», — рассуждает она.

Режиссер добавила, что не любит одинаковые новостройки, приведя в пример столичный район Строгино. «Однотипные дома стоят, как тетрис. Там нет истории», — резюмировала она.

Ранее певица Лада Дэнс назвала «подпортившийся» район Москвы. «Я очень люблю свой район — Чистые пруды, где у меня квартира. Еще мне нравятся Патриаршие, но они сейчас, мягко скажем, подпортились. Еще нравятся места, где можно ходить на пароходике, на лодочках, особенно в жару», — поделилась артистка.

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