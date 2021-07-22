Вандалы разорили палисадник в память о жертвах коронавируса в Москве

Цветник во дворе организовали родственницы одной из погибших от коронавируса — 81-летняя инвалид второй группы Тамара и инвалид первой группы, 57-летняя сестра женщины Людмила. В силу состояния здоровья высадка растений далась им нелегко.

Москвички исправно поливали растения и ухаживали за ними, но в один из дней женщины увидели, что из палисадника выкопали и украли куст сортовой сирени.

«Сирень эта — из питомника Тимирязевской академии, высаживала я ее в память о Наташе и о знакомой учительнице 147-й школы: она умерла от коронавируса 19 мая, в 72 года. Это же заболевание унесло и жизнь другого нашего учителя <...>, ему было 90 лет», — рассказала мать погибшей, отметив, что была разорена и клумба с бальзамином.

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