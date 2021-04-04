Вассерман предложил москвичам «отправиться на необитаемый остров» в своей жилетке

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман во время семейно-командной эстафеты «Вместе весело! Вместе интересно!» предложил москвичам «отправиться на необитаемый остров» в своей жилетке. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Одно из заданий было посвящено знаменитой жилетке Вассермана, с которой он никогда не расстается. Он предложил участникам эстафеты «отправиться» в своей жилетке на необитаемый остров. Для этого нужно было наполнить ее карманы полезными предметами, необходимыми для выживания в суровых природных условиях.

Победителями в конкурсе «Жилетка Вассермана» в разных категориях стали четыре семьи. Анатолий Вассерман пообещал лично поздравить их по телефону.

Ранее китайская актриса, кинорежиссер и певица Ян Гэ рассказала МОСЛЕНТЕ о том, чем москвичи отличаются от китайцев, отчего ей стыдно в столице, своих любимых местах в городе и маминых страхах. По ее словам, она согласна иметь собственную квартиру и на Китай-городе, поскольку у этого района «название родное».

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