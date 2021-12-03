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Вдова «белого мага» Юрия Лонго обвинила воспитателя детсада в избиении ребенка

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Вдова «белого мага» Юрия Лонго обвинила воспитателя детсада в избиении ребенка
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вдова известного иллюзиониста, телеведущего и писателя Юрия Лонго обвинила воспитателя детского сада в избиении ее пятилетнего сына. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

Женщина подчеркнула, что у нее есть доказательства грубого обращения с ребенком со стороны работницы дошкольного учреждения — на теле сына она обнаружила красные пятна. По словам супруги покойного «белого мага», воспитательница таскает мальчика по игровому залу, подталкивая ногой.

Уточняется, что в отношении сотрудников столичного детсада «Журавушка» проводится проверка. Ангелина Лонго утверждает, что это уже не первый случай насилия в отношении ее сына. Женщина требует наказать виновных по всей строгости закона.

Ранее россияне вспомнили первого в СССР мужчину-воспитателя детского сада. В 1977 году, чтобы сдать экзамены в педучилище и работать с детьми, ему пришлось обращаться в Министерство образования.

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