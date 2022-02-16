Сегодня в 09:48
1 мин.
Велосипедист сбил тиктокера Даню Милохина в центре Москвы и попал на видео
Кадр: Telegram-канал 112
В сети появилось видео наезда велосипедиста на известного российского тиктокера Даню Милохина. Инцидент произошел рядом с торговым центром «Атриум» в центре Москвы. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».
На кадрах видно, что молодой человек вышел из салона Maybach, открыл багажник и уже начал уходить на тротуар, как в этот же момент его сбил проезжающий мимо мужчина на велосипеде.
В результате столкновения Милохин упал на асфальт и ударился лицом. На помощь ему вышел водитель авто, так как тиктокер не смог встать самостоятельно. В итоге парень получил рассечение над бровью, травму подбородка и ссадины на голове.
Ранее автомобилист вместе с женой устроили драку с велосипедистом в Подмосковье.