Велосипедист сбил тиктокера Даню Милохина в центре Москвы и попал на видео

На кадрах видно, что молодой человек вышел из салона Maybach, открыл багажник и уже начал уходить на тротуар, как в этот же момент его сбил проезжающий мимо мужчина на велосипеде.

В результате столкновения Милохин упал на асфальт и ударился лицом. На помощь ему вышел водитель авто, так как тиктокер не смог встать самостоятельно. В итоге парень получил рассечение над бровью, травму подбородка и ссадины на голове.

Ранее автомобилист вместе с женой устроили драку с велосипедистом в Подмосковье.