Вербовщиков «Свидетелей Иеговы» задержали в Москве

Трое обвиняемых в организации деятельности признанной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» задержаны в Москве. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным следствия, с 2017 по 2020 год задержанные обеспечивали работу религиозной организации на юго-западе города. Они вербовали граждан, устраивали сборы последователей и пропагандировали религиозную литературу.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Во время обысков в квартирах подозреваемых было найдено множество экстремистской литературы и других предметов, связанных с уголовным делом. В скором времени суд изберет вербовщикам меру пресечения.

Ранее священник Павел Островский возмутился сносом домовой церкви Святого Трифона в районе станции метро «Тульская». «Снос делают в нарушение закона, не обращая внимания на протесты общественности и запросы надзорных органов в мэрию Москвы. Хотят построить на месте снесенного храма элитный жилой комплекс — и этим все сказано», — написал священник.

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