Вернувшихся из космоса Пересильд и Шипенко доставят в Подмосковье

Космонавта Олега Новицкого, актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, приземлившихся в Казахстане на корабле «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») в воскресенье, 17 октября, доставят в Подмосковье, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Из Казахстана вернувшийся из космоса киноэкипаж специальным бортом отправится на аэродром Чкаловский в Московской области. Затем Шипенко, Пересильд и Новицкий прибудут в Комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов Звездного городка.

Реабилитация Новицкого будет идти в несколько этапов. Две-три недели он проведет в Центре подготовки космонавтов, а потом поедет в санаторий. Пересильд и Шипенко должны восстановиться примерно за неделю.

«Союз МС-18» в 07.35 по московскому времени приземлился на территории Казахстана.

Ранее детский авиационно-космический салон ДАКС-2021 заработал в подмосковном Жуковском.