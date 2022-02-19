Иммунолог оценил вероятность заражения COVID-19 одновременно с гриппом

Иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «МК» оценил вероятность одновременного заражения COVID-19 и гриппом. По словам эксперта, такое явление невозможно.

Врач объяснил, что в организме пациента один вирус неизбежно вытеснит другой и на исход борьбы вирусов будет влиять время заражения и скорость размножения. Он уточнил, что при этом оба вируса могут существовать в одно и то же время на слизистой. В таком случае ПЦР-тест может определить сразу два вируса, что не указывает на двойное заражение.

По словам иммунолога, заразиться сначала коронавирусом, а потом гриппом — возможно, и это будет крайне опасно для организма, так как в борьбе с первым вирусом он уже израсходует все силы.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что после перенесенного COVID-19 грипп и другие сезонные инфекции могут протекать тяжелее, чем обычно.