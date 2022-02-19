Сегодня в 15:00
1 мин.

Иммунолог оценил вероятность заражения COVID-19 одновременно с гриппом

Новости /
Иммунолог оценил вероятность заражения COVID-19 одновременно с гриппом
Фото: Depositphotos.com

Иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «МК» оценил вероятность одновременного заражения COVID-19 и гриппом. По словам эксперта, такое явление невозможно.

Врач объяснил, что в организме пациента один вирус неизбежно вытеснит другой и на исход борьбы вирусов будет влиять время заражения и скорость размножения. Он уточнил, что при этом оба вируса могут существовать в одно и то же время на слизистой. В таком случае ПЦР-тест может определить сразу два вируса, что не указывает на двойное заражение.

По словам иммунолога, заразиться сначала коронавирусом, а потом гриппом — возможно, и это будет крайне опасно для организма, так как в борьбе с первым вирусом он уже израсходует все силы.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что после перенесенного COVID-19 грипп и другие сезонные инфекции могут протекать тяжелее, чем обычно.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.