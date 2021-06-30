Ветеран КГБ и его жена погибли из-за раскаленной солнцем крыши

Пара пенсионеров погибла в Москве из-за раскалившейся железной крыши на последнем этаже жилого дома. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в одной из девятиэтажек на востоке столицы. По информации издания, в пятницу, 25 июня, 94-летний участник Великой Отечественной войны и ветеран КГБ и его 89-летняя супруга пожаловались в телефонном разговоре с племянницей, что не могут говорить из-за сильной жары и духоты.

На следующий день из квартиры поступил звонок в службу спасения, однако прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла открыть дверь — впоследствии ее пришлось выломать сотрудникам МЧС. Врачи оказали помощь пациентам, от госпитализации те отказались из-за страха заразиться COVID-19.

В воскресенье, 27 июня, до пенсионеров не смогла дозвониться соцработник — об этом она сообщила родственникам. Те, в свою очередь, спустя сутки вызвали спасателей, однако к тому моменту жильцы квартиры были уже мертвы: их тела нашли на полу в коридоре.

Предполагается, что мужчине стало плохо, а пытавшаяся ему помочь жена, которая передвигалась на ходунках после операции по замене сустава, потеряла равновесие, упала и не смогла подняться.

7 декабря прошлого года сообщалось, что тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова нашли на Большой Черемушкинской улице в Москве. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

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