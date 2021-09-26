Ветеран похитил у россиянина детей и прокатил его на капоте машины

Ветеран боевых действий в Донбассе похитил детей у бывшего мужа своей жены, прокатив его на капоте автомобиля и избив пистолетом. Инцидент произошел в поселке Путятино под Сергиевым Посадом, сообщает Telegram-канал Readovka.

Администрация канала также предоставила видеозапись случившегося. На кадрах видно, как мужчина сидит за рулем машины, в которой находятся дети. Спустя несколько секунд он трогается с места и совершает наезд на отца детей. Злоумышленник провез россиянина на капоте около десяти километров, после чего пробил ему голову рукояткой пистолета и продолжил движение, скинув пострадавшего с авто.