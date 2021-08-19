Видео разгрома торговой точки пенсионерки под Москвой оказалось фейком

После того, как молодой человек опубликовал видео в сеть, ему и его семье начали поступать угрозы расправы, если он не извинится за свой поступок. Родители юного пранкера утверждают, что о съемке ролика ничего не знали, а их сын просто хочет стать режиссером, поэтому увлекается съемками.

Об инциденте СМИ сообщили 18 августа. В сети потребовали привлечь к ответственности пранкера, напавшего на пенсионерку. Молодой человек снимал на видео, как сначала оскорблял женщину, а затем разгромил ее коробки и корзины с овощами и фруктами, которые были выставлены на продажу.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в столичном метро приступ коронавируса. Другие соучастники получили условные сроки.

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