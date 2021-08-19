Видео разгрома торговой точки пенсионерки под Москвой оказалось фейком
Видеозапись с разгромом торговой точки пенсионерки оказалась фейком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Школьник из Москвы, 16-летний пранкер Егор Чернов опубликовал в своем Instagram видео, на котором заявил, что ему надоели торговцы, работающие без разрешения на улице. После этого он напал и разнес торговую точку женщины и убежал. Молодому человеку после этого начали поступать угрозы расправы.
По данным канала, эта ситуация была постановочной. Ее отсняли еще 13 августа в Московской области. Продавщица на видео — актриса, которой Чернов заплатил полторы тысячи рублей за съемку ролика, в чем женщина впоследствии призналась. Также школьник заплатил за реквизит — продукты, которые он демонстративно разбрасывал.
После того, как молодой человек опубликовал видео в сеть, ему и его семье начали поступать угрозы расправы, если он не извинится за свой поступок. Родители юного пранкера утверждают, что о съемке ролика ничего не знали, а их сын просто хочет стать режиссером, поэтому увлекается съемками.
Об инциденте СМИ сообщили 18 августа. В сети потребовали привлечь к ответственности пранкера, напавшего на пенсионерку. Молодой человек снимал на видео, как сначала оскорблял женщину, а затем разгромил ее коробки и корзины с овощами и фруктами, которые были выставлены на продажу.
Ранее Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в столичном метро приступ коронавируса. Другие соучастники получили условные сроки.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!