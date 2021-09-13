Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал день окончания бабьего лета в Москве. Он сообщил РИА Новости, что в понедельник, 13 сентября, москвичей ждет последний теплый день.

В первый день недели погода будет соответствовать «июльским значениям температуры в Москве и области». По словам Вильфанда, днем будет 22-24 градуса, возможен небольшой дождь.

«Период неклассического бабьего лета закончится в понедельник. Все-таки было облачно, а бабье лето подразумевает солнечную погоду, но было очень-очень тепло», — сказал Вильфанд.

Ранее врач-терапевт Олег Лотус предупредил москвичей об опасности резкой смены температуры во время наступления бабьего лета. По его словам, потепление может обострить у людей имеющиеся хронические сердечно-сосудистые заболевания.

8 сентября Вильфанд пообещал, что москвичей ждет бабье лето с температурой до 20-23 градусов тепла. Он отметил, что температурный фон будет 18-20 градусов, а в воскресенье, 12 сентября, — даже до 23 градусов.

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